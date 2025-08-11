Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,74 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,5 Prozent auf 2,74 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,77 USD aus. Mit einem Wert von 2,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 67.002 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 177,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 74,96 Mio. USD, gegenüber 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,56 Prozent präsentiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,838 USD je Aktie aus.

