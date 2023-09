Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,12 EUR. Mit einem Wert von 9,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 2.006 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,91 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,307 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus