Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,95 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,95 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 9,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,94 EUR. Bisher wurden via Tradegate 720 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,21 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 8,90 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,04 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,15 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,307 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

