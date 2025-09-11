Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 2,54 USD.
Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 2,54 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,54 USD. Mit einem Wert von 2,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.044 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 198,82 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,40 Prozent.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,923 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
