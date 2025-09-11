Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 2,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:05 Uhr 1,0 Prozent auf 2,63 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 161.210 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 189,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,23 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,24 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 74,96 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,19 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,923 USD je Beyond Meat-Aktie.

