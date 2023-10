Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag massiv unter Druck

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 8,26 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 6,6 Prozent auf 8,26 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,09 USD. Bei 8,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 880.886 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 177,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,91 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus