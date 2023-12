Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit sattem Kursplus

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 5,7 Prozent auf 10,51 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 10,51 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.961.275 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 54,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 88,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.11.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,745 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

