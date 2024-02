Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag tiefrot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 6,54 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 6,54 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,53 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 6,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 594.763 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 71,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,31 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor