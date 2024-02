Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im BX World-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 6,16 CHF.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,16 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 6,16 CHF. Bei 6,16 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via BX World 100 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,45 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 64,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,12 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 20,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor