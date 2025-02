Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 3,79 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,79 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,78 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 85.661 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,00 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2024 bei 3,30 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 14,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,09 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 81,01 Mio. USD gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,339 USD je Beyond Meat-Aktie.

