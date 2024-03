Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Mittwochmittag positiv

Beyond Meat im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 8,23 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:59 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.089 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 19,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,20 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

