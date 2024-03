Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 8,42 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 8,42 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,43 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,10 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 729.369 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 56,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,05 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 73,68 USD – das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,94 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

