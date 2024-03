Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 8,25 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,25 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 32,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 73,68 USD im Vergleich zu 79,94 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Aktie ausweisen dürften.

