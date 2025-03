Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,26 USD.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 3,26 USD nach. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,26 USD nach. Bei 3,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 32.230 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 68,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 2,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 12,27 Prozent sinken.

Am 26.02.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 73,68 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse