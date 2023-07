Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 17,97 USD.

Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 17,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 17.421 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 148,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 92,24 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

