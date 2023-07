Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 17,18 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 17,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 16,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.923.818 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,59 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von 159,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,73 Prozent auf 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 109,46 USD gelegen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,196 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

