Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 16,07 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 08:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 16,07 EUR. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 16,23 EUR. Bei 16,08 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.077 Stück.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,01 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit einem Kursverlust von 43,59 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 92,24 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,46 USD umgesetzt worden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

