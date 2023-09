Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 10,56 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 11:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 10,56 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.003 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 116,57 Prozent wieder erreichen. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,335 USD je Aktie ausweisen dürften.

