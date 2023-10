Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beyond Meat-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,88 EUR.

Mit einem Kurs von 7,88 EUR zeigte sich die Beyond Meat-Aktie im XETRA-Handel um 11:37 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,88 EUR. Bei 8,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.601 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 171,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 102,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus