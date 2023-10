Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,40 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 8,40 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 8,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 197.279 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. 172,25 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,91 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,90 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,15 USD – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,375 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.



