Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagvormittag leichter

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 7,72 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 08:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 7,72 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. 172,11 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 2,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 102,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,375 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

