Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag stabil

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Beyond Meat-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,91 USD.

Die Beyond Meat-Aktie bewegte sich um 11:50 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 6,91 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.019 Stück gehandelt.

Am 25.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 230,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 23,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,31 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,694 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

