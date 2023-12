Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 10,25 USD.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 10,25 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,01 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 10,30 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 830.419 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 123,12 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 83,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD gegenüber -1,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,31 USD im Vergleich zu 82,50 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,745 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

