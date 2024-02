Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 6,59 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 6,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 822 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 247,04 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 15,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor