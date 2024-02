Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 6,52 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 473.972 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 250,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

