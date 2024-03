Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 8,47 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 8,47 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 945.801 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 127,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Beyond Meat-Aktie.

Am 27.02.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,68 USD – das entspricht einem Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

