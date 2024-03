Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,89 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 8,89 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 301 Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 19,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 53,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 59,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,373 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

