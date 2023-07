Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,54 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 17,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 868 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,59 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 154,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 78,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 92,24 USD, gegenüber 109,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,73 Prozent präsentiert.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

