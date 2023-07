Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,63 EUR.

Um 09:14 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,63 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 15,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,62 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,92 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 63,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (9,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 41,14 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal