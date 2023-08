Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Montagmittag ins Minus

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 11,82 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 11:22 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,73 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,90 EUR. Zuletzt wechselten 2.690 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,51 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2022. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 208,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,07 EUR am 12.05.2023. Mit einem Kursverlust von 23,31 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 102,15 USD, gegenüber 147,04 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,315 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus