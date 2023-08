Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 11,76 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 11,76 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,75 EUR ein. Bei 11,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 303 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2022). Mit einem Zuwachs von 210,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

