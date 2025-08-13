Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 2,75 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 2,75 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 42.184 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 176,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,838 USD je Beyond Meat-Aktie.

