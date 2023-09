Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 10,49 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 10,49 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,34 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.652 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 118,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 USD am 13.05.2023. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 102,15 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 147,04 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus