Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
So entwickelt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Dienstagabend deutlich nach

14.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 22,7 Prozent auf 0,800 USD abwärts.

Beyond Meat
0,73 EUR -0,23 EUR -24,46%
Die Beyond Meat-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 22,7 Prozent auf 0,800 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,770 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,920 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.939.101 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 6,810 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 751,463 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,770 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 3,870 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

