Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Nachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 6,57 USD zu. Bei 6,83 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 656.861 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 71,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 15,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 75,31 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,749 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor