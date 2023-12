Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 9,55 EUR bewegte sich die Beyond Meat-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 9,55 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,68 EUR aus. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,55 EUR ab. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.271 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 126,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 80,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,31 USD – das entspricht einem Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,745 USD je Beyond Meat-Aktie.

