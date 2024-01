Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,64 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 01:59 Uhr 0,9 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,01 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 7,70 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 1.712.812 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 66,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 26,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

