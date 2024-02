Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 6,23 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:56 Uhr 0,9 Prozent auf 6,23 EUR. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,36 EUR an. Bei 6,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 808 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 247,12 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 15,14 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 09.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beyond Meat.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor