Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,8 Prozent auf 6,78 USD.

Das Papier von Beyond Meat legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 6,78 USD. Bei 6,87 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,71 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 297.352 Aktien.

Am 25.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 237,42 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 21,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,31 USD – eine Minderung von 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 82,50 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 20.02.2025.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,750 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

