Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 8,19 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 8,19 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 8,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 222.323 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 134,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 79,94 USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

