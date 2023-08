Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 11,88 EUR zu.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 11,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.321 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 36,25 EUR. 205,03 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 9,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 23,65 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus