Beyond Meat Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Beyond Meat

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 12,21 USD.

Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,91 USD. Zuletzt wechselten 338.538 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 205,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 19,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 08.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,04 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,15 USD.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

