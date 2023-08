Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagvormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 11,86 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 11,86 EUR zu. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,86 EUR. Bei 11,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 518 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 36,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 205,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 102,15 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 147,04 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

