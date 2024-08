Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,9 Prozent auf 6,05 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 6,05 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,08 USD zu. Mit einem Wert von 5,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.992 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,62 USD erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,13 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 15,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,83 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,15 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,231 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

