Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag in Rot

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 9,81 EUR abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:30 Uhr um 1,3 Prozent auf 9,81 EUR ab. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 9,81 EUR. Bei 9,99 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 4.013 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. 120,40 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 8,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,04 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,15 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

