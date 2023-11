Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 6,85 USD.

Um 12:01 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 6,85 USD. Zuletzt wechselten 1.955 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 70,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,31 USD – das entspricht einem Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie.

