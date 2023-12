Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 9,68 EUR.

Um 09:14 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 9,68 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 9,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,92 EUR. Bisher wurden heute 812 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR an. 123,30 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,745 USD einfahren.

