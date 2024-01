Notierung im Blick

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagmittag südwärts

16.01.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 7,49 USD.

Werbung

Um 11:35 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.269 Beyond Meat-Aktien. Am 25.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 205,34 Prozent wieder erreichen. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,50 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com