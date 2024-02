Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 7,16 USD nach.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 7,16 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,94 USD. Bei 7,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 528.429 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 219,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 22,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Beyond Meat die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD einfahren.

