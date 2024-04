Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 6,43 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 6,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,33 USD. Bei 6,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 44.820 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 199,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 13,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,94 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,379 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben